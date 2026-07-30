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17:40, 30 июля 2026 (обновлено: 17:53, 30 июля 2026)Моя страна

Составлен рейтинг самых удачливых имен россиян

Ольга и Александр вошли в рейтинг самых удачливых имен россиян
Алина Черненко
СюжетДень Победы

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В России составили рейтинг самых удачливых имен соотечественников и соотечественниц. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

По сравнению с исследованием компании 2025 года, в списке женских имен произошла смена лидера — раньше самым удачливым именем было имя Елена, а теперь — Ольга. Тем временем мужской рейтинг остался неизменным — второй год подряд лидером в нем остается имя Александр.

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В топ женских имен участниц, выигравших в лотереях от одного миллиона рублей, также вошли Наталья, Елена, Юлия и Ирина, а в топ мужских — Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.

«Интересно, что самые удачливые имена совпадают и с самыми распространенными среди участников лотерей бренда. У мужчин это Александр, Сергей и Алексей, у женщин — Елена, Наталья и Ольга», — отметили авторы исследования.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером, загадав желание в день рождения. Россиянка задула свечу на торте с мыслями о победе в лотерее и благополучии своей семьи.

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