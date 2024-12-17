Россияне выигрывают миллионы в лотереи. Как это им удается?

Россиянка выиграла 5 миллионов рублей в «Мечталлионе»

«Мне никогда не везет». Эта фраза — тихий шепот внутреннего скептика, которому мы доверяем больше, чем здравому смыслу. Она звучит в голове, когда мы смотрим на лотерейные билеты, листаем новостные ленты с очередными счастливчиками и, наконец, проходим мимо точки продаж, даже не задумываясь о том, что могли бы попробовать.

Евгения из города Великие Луки смогла выиграть 5 миллионов рублей. Когда девушку пригласили на съемки шоу «Мечталлион» на Первом канале, она поделилась эмоциями: «По совету знакомых я установила в телефоне приложение «Национальной Лотереи». Однажды решила купить билетик, он выиграл 14 тысяч рублей. После этого я купила еще два. И один из них оказался счастливым и принес суперприз в размере пяти миллионов рублей», — сказала она.

Интересно, что до выигрыша Евгения считала себя не особенно счастливой. «Раньше мне особо никогда не везло в лотереях, тем не менее надежда на выигрыш всегда была! Когда пришло СМС-сообщение о выигрыше, я испытала полный букет эмоций: шок, мандраж, головокружение, и, конечно же, сомнения в том, что мой билет действительно выиграл такую сумму. И только спустя, наверное, сутки я наконец-таки осознала, что это все произошло на самом деле», — отметила она.

Фото: Национальная Лотерея

Лотерея в массовом сознании давно стала чем-то вроде аттракциона на ярмарке: заведомо несерьезным делом, предназначенным для чужого удовольствия. Мы редко задаем себе вопрос: почему участие в этой игре вызывает столько противоречий? Итак, разберемся: взглянем на мифы, которые традиционно окружают лотереи.

Миф о персональной невезучести

Мы все знаем эту фразу, а некоторые даже сделали ее своим жизненным девизом. «Мне не везет в играх», «Я не из тех, кто выигрывает», «Удача — это для других». Эти слова звучат так, будто вы точно знаете расклад судьбы, не открыв ни одной карты.

Но как насчет реальности? Миф о невезении — это не более чем удобная отговорка. Нередко люди, которые верят в удачу, действительно добиваются успеха. Почему? Все дело в готовности действовать.

Лотерея, как ни парадоксально, учит тому же, чему и жизнь: чтобы выиграть, нужно играть

Одна из величайших иллюзий человеческого мышления — это вера в то, что прошлый опыт определяет вероятность будущего успеха или неудачи. Лотерея ярко иллюстрирует эту ошибку: удача слепа к тому, сколько раз вы участвовали и не выигрывали ранее. Каждый билет — это чистый лист, шанс, который не зависит от того, были ли у вас до этого удачные или неудачные попытки. Мы склонны переоценивать влияние прошлого на будущее, тогда как в реальности случайные события остаются абсолютно независимыми.

Не только про выигрыш

Лотерейный билет часто сравнивают с походом в кино или покупкой кофе: приятное, но необязательное развлечение. Однако за этой кажущейся простотой кроется кое-что большее. Во многих странах, включая Россию, средства от лотерей идут на поддержку важных социальных инициатив, спорта. Например, лотерея «12 Добрых дел» направляет часть денежных средств от покупки лотерейных билетов игроков на помощь благотворительным фондам, которые решают важные и актуальные проблемы общества. Ваш билет — это не просто шанс на выигрыш, но и реальный вклад в улучшение условий жизни многих людей, оказавшихся в тяжелой ситуации. В конце концов, мы тратим деньги на вещи, которые не оставляют следа. Почему бы не попробовать потратить их на мечту?

Фото: Национальная Лотерея

#Миф о нечестности разрушает доверие

Существует еще один распространённый аргумент: «Выигрывают только свои». Эта позиция подкрепляется слухами и стереотипами, которые живут в информационном вакууме.

Но правда заключается в том, что правила лотерей регулируются государственными органами. Победители — это реальные люди, чьи истории можно найти в новостях. Они живут рядом с нами, работают в тех же офисах и верят в тот же шанс на выигрыш, что и мы.

Когда привычки заменяют мечту

Мы любим контролировать свою жизнь. Верим, что успех — это результат труда, а не случайности. Лотерея кажется чем-то слишком простым, чтобы быть настоящим.

Разве работа и мечта взаимоисключают друг друга?

Лотерея — это не альтернатива усилиям, а их дополнение. Она добавляет легкость, радость и возможность почувствовать себя частью большого мира

В некоторых семьях участие в лотерее становится традицией. Это обсуждение номеров за ужином, просмотр телевизионного эфира с розыгрышем, совместное ожидание выигравших чисел, всё то, что объединяет людей.

Стереотипы, которые мешают попробовать

Наконец, есть те, кто искренне считает, что лотерея — это «для других». Для тех, кто уже верит в удачу, у кого есть время на игры или кто просто привык мечтать.

Но лотерея — это для всех. Она не делит людей на категории. Она просто ждет, пока вы сделаете первый шаг.

Новая традиция

Сколько раз вы обещали себе, что начнете Новый год по-особенному? С чистого листа, с новых целей, с верой в лучшее. Что если начать с мечты? Не с тех мечтаний, что остаются в дневниках, а с тех, которые могут стать реальностью.

1 января 2025 года у вас есть уникальный повод сделать первый шаг навстречу удаче. Новогодний тираж лотереи «Мечталлион» — это возможность дать себе шанс. В этом розыгрыше разыгрывается 1 миллиард рублей на всех, а каждый второй билет — выигрышный.

Все билеты на тиражи «Мечталлион» с №114 до №119 (с 24 ноября по 1 января) включительно участвуют в акции «Второй шанс: Рождественская сказка». Призовой фонд составит 500 призов, каждый из которых может быть в виде денежных средств в размере 50 000 рублей или 50 000 Бонусов, начисляемых на Бонусный счет. Розыгрыш призов акции пройдет 7 января 2025 г. А в первый день нового 2025 года бренд «Национальная Лотерея» разыграет 1 миллиард рублей, включая гарантированный суперприз от 100 миллионов рублей, среди всех участников своей флагманской лотереи. Билеты «Мечталлион» можно купить на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальная Лотерея» для iOS и Android, а также в отделениях Почты России, собственной сети точек продаж лотереи и у партнёров бренда. Подробная информация об акции «Второй шанс: Рождественская сказка» на сайте.

Представьте: в первый день года вы запускаете цепочку событий, которая может изменить вашу жизнь. Не потому, что вам кто-то гарантирует успех, а потому, что вы позволяете себе мечтать. Позволяете себе попробовать. Это новый взгляд на удачу. Новый год — лучшее время, чтобы дать шанс своей мечте. Ведь только тот, кто играет, может выиграть. Включайте розыгрыш «Мечталлион» на Первом канале 1 января — начните год с того, чтобы сказать себе: «Я могу».

Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), «ВГЛ-1Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 12 («12 добрых дел»), срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Фраза «разыгрывается один миллиард рублей на всех» указывает на минимальный размер призового фонда, который будет разыгран в тираже №119, дата розыгрыша 01.01.2025. Фраза «каждый второй билет — выигрышный» указывает на параметры розыгрыша тиража №119 и означает, что общая вероятность выигрыша при проведении розыгрыша до 50 хода включительно равна 1 к 2,09. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

«Второй шанс: «Рождественская сказка», срок проведения акции — с 01.11.2024 по 07.02.2025 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте nloto.ru.

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