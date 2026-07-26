Россиянка загадала желание в день рождения и стала лотерейным мультимиллионером

Жительница Краснодарского края выиграла в лотерею 10 миллионов рублей

Жительница Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером, загадав желание в день рождения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».

Задувая свечу на приготовленном дочерью торте, пенсионерка Вероника загадала победу в лотерее и благополучие для своей семьи. После этого у россиянки появилась уверенность в том, что ее мечта обязательно сбудется. Она купила четыре билета лотереи «Цветные шары», один из которых принес выигрыш суперприза — 10 миллионов рублей.

В пресс-службе рассказали, что Вероника участвовала в лотереях несколько лет. У женщины есть особая тактика. Она ориентируется на время до начала тиража — минуты и секунды должны содержать числа пять и восемь. В этот раз пенсионерка решила приобрести случайные билеты. Выигрыш она решила потратить на покупку дома для дочери и свое здоровье.

Другим участникам лотереи россиянка посоветовала не рассчитать на удачу во время покупки билетов, а просто размышлять о чем-то хорошем и позитивном. Она считает, что залог успеха — оставаться добрым, понимающим и любящим человеком. К таким людям, по ее мнению, обязательно приходит удача.

Ранее жительница Мордовии купила лотерейный билет с изображением кота с огуречной маской на глазах и выиграла 15 миллионов рублей. До этого ее выигрыш никогда не превышал 600 рублей.

