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19:14, 16 июля 2026Моя страна

Россиянка купила лотерейный билет с изображением кота и выиграла 15 миллионов рублей

Снежана из Мордовии выиграла в лотерею 15 миллионов рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Olga Bocharnikova / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка из Мордовии купила лотерейный билет с изображением кота с огуречной маской на глазах и выиграла 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».

Уточняется, что Снежана и прежде принимала участие в моментальных лотереях, но выигрыш никогда не превышал 600 рублей. В этот раз она спонтанно выбрала билет «Лапки удачи» и получила суперприз.

Ранее россиянин Алексей Беляков из Красноярского края выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей.

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