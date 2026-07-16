Россиянка купила лотерейный билет с изображением кота и выиграла 15 миллионов рублей

Снежана из Мордовии выиграла в лотерею 15 миллионов рублей

Россиянка из Мордовии купила лотерейный билет с изображением кота с огуречной маской на глазах и выиграла 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».

Уточняется, что Снежана и прежде принимала участие в моментальных лотереях, но выигрыш никогда не превышал 600 рублей. В этот раз она спонтанно выбрала билет «Лапки удачи» и получила суперприз.

Ранее россиянин Алексей Беляков из Красноярского края выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей.