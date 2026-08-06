Посол Мирошник назвал Украину государством-наемником

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что Украина утратила способность существовать как самостоятельное государство и превратилась в наемника, чье существование напрямую зависит от внешнего финансирования и поставок вооружений.

По его словам, длительность боевых действий определяется исключительно размерами западной помощи.

«Украина воюет ровно столько, сколько ей платят. Пока ей поставляют вооружение. Если мы не можем договориться о том, чтобы ей перестали платить, потому что это нерационально, потому что это убийство, потому что это война, потому что это неправильные способы решения конфликтов, то нам остается только военный путь», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что военная стратегия России должна быть сосредоточена на ключевых точках, которые позволяют Киеву вести террористическую войну. По его мнению, предстоит тяжелая и системная борьба, направленная на истощение противника, поскольку других методов воздействия он не воспринимает. Мирошник также указал, что Украина уже переквалифицировалась из государства, способного действовать в собственных интересах, в государство-наемника, существующего до тех пор, пока поступают средства и оружие.

Ранее Мирошник заявил, что все достигнутые с Украиной дипломатические договоренности были нарушены.