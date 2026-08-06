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08:18, 6 августа 2026Мир

Генсек НАТО выступил с заявлением после ударов России по Киеву

Рютте пообещал помочь Украине с поставками средств ПВО, в которых Киев срочно нуждается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал помочь Украине с поставками средств противовоздушной обороны (ПВО). Его заявление опубликовано в соцсети X.

«Поговорил с [президентом Украины Владимиром] Зеленским о последних страшных ударах российских ракет и дронов по городам Украины. В настоящее время я обсуждаю с союзниками, как мы можем и дальше обеспечивать Украину средствами ПВО, в которых она срочно нуждается», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по важным стратегическим целям на Украине. В ведомстве отметили, что атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары, назвал их «тяжелыми». Украинский лидер также призвал Запад ввести новые санкции против России.

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