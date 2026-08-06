В МИД оценили готовность Киева пойти на теракты

Замглавы МИД Любинский заявил о готовности Киева пойти на любые теракты ради помощи Запада

Власти Украины готовы пойти на осуществление любых терактов на территории России ради продолжения финансовой помощи Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

«[Украинские власти] не чураются ничем во имя демонстрации "успехов" своим западным кураторам в погоне за новыми партиями вооружений и финансовыми вливаниями», — высказался дипломат.

Любинский подчеркнул, что Киев все чаще демонстрирует готовность к терактам на фоне неудач Вооруженных сил Украины на поле боя. Замглавы МИД отметил, что власти Украины используют самые извращенные методы террористических организаций.

Дипломат также указал, что финансовая поддержка украинского руководства осуществляется за счет средств западных налогоплательщиков.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство страны держит народ в условиях террора и репрессий. Он напомнил, что в стране происходит насильственная мобилизация, людей избивают и запугивают.