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01:32, 20 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о репрессиях в республике

Экс-премьер Украины Азаров заявил о терроре и репрессиях в стране
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Власти Украины сейчас держат народ в условиях террора и репрессий. На это указал бывший премьер-министр республики Николай Азаров в беседе с РИА Новости.

«Сейчас киевский режим — это террористический, абсолютно карательный режим, который держит свой народ в условиях террора и репрессий», — сказал он, добавив, что за «неосторожное слово» украинцам может грозить до 15 лет тюрьмы.

Он также напомнил, что в стране происходит насильственная мобилизация, людей избивают и запугивают. Азаров назвал это крайне жесткими мерами.

Ранее экс-премьер назвал действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине) дикостью.

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