Подростки собирали информацию для терактов против участников СВО

В Приморском крае задержаны трое подростков за сбор данных для совершения терактов против военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.
Несовершеннолетние, проживающие в Находке и Владивостоке, по заданию террористической организации из Украины следили за бойцами, фотографировали их и снимали на видео, выясняли места жительства и работы, автомобили и места их парковки.
Также кураторы поручили им выяснить расположение видеокамер уличного наблюдения в районах проживания военнослужащих и удобные места для закладки взрывных устройств у подъездов домов вблизи объекта Росгвардии для совершения теракта.
Задержанные признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием, отметили в ФСБ.
Ранее российская спецслужба сообщила о задержании в Калужской области 22-летнего местного жителя при попытке поджечь военкомат.