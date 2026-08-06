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Силовые структуры
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10:12, 6 августа 2026 (обновлено: 10:22, 6 августа 2026)Силовые структуры

Подростки собирали информацию для терактов против участников СВО

ФСБ задержала в Приморье троих подростков за сбор данных для терактов против бойцов СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Alexandra / News.ru / Globallookpress.com

В Приморском крае задержаны трое подростков за сбор данных для совершения терактов против военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Несовершеннолетние, проживающие в Находке и Владивостоке, по заданию террористической организации из Украины следили за бойцами, фотографировали их и снимали на видео, выясняли места жительства и работы, автомобили и места их парковки.

Также кураторы поручили им выяснить расположение видеокамер уличного наблюдения в районах проживания военнослужащих и удобные места для закладки взрывных устройств у подъездов домов вблизи объекта Росгвардии для совершения теракта.

Задержанные признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием, отметили в ФСБ.

Ранее российская спецслужба сообщила о задержании в Калужской области 22-летнего местного жителя при попытке поджечь военкомат.

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