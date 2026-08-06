Подростки собирали информацию для терактов против участников СВО

ФСБ задержала в Приморье троих подростков за сбор данных для терактов против бойцов СВО

В Приморском крае задержаны трое подростков за сбор данных для совершения терактов против военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Несовершеннолетние, проживающие в Находке и Владивостоке, по заданию террористической организации из Украины следили за бойцами, фотографировали их и снимали на видео, выясняли места жительства и работы, автомобили и места их парковки.

Также кураторы поручили им выяснить расположение видеокамер уличного наблюдения в районах проживания военнослужащих и удобные места для закладки взрывных устройств у подъездов домов вблизи объекта Росгвардии для совершения теракта.

Задержанные признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием, отметили в ФСБ.

Ранее российская спецслужба сообщила о задержании в Калужской области 22-летнего местного жителя при попытке поджечь военкомат.