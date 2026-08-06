Четыре россиянки пострадали при ударе дрона ВСУ

Ковальчук: Четыре девушки пострадали при ударе дрона ВСУ в Брянской области

Четыре девушки пострадали при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю в поселке Суземка в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Он отметил, что для атаки вражеская сторона использовала беспилотник-камикадзе.

Всех раненых жительниц оперативно доставили в лечебное учреждение с повреждениями разной степени тяжести. Медики оказали им необходимую помощь, их состояние уточняется, пояснил Ковальчук в посте.

На месте происшествия начали работать экстренные и силовые службы региона.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 6 августа 605 беспилотников ВСУ над 19 регионами. Цели поражены в Ярославской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Орловской областях, в Крыму, Краснодарском крае и других субъектах.