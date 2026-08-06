Дочь солиста «Руки Вверх!» показала фото с бритой налысо головой

Дочь певца Сергея Жукова Ника показала фото с бритой налысо головой

Сергей Жуков и его дочь Ника. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Ника кардинально сменила имидж. Кадры она разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летняя наследница певца показала фото в черно-белом бомбере, демонстрируя внешность с бритой налысо головой. Также она осветлила брови. «Работа», — подписала девушка.

Пользователей сети удивил внешний вид Ники, о чем они написали в комментариях под постом. «Ник, ты че?», «Нико, больше так не пугай», «Ну что сказать? Неожиданно», — высказались они.

В июне дочь солиста «Руки Вверх!» подтвердила роман с футболистом ЦСКА. Избранником Ники Жуковой стал Матвей Лукин.