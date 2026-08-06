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12:02, 6 августа 2026Экономика

Нехватку людей для строек в России оценили

Вице-премьер Хуснуллин заявил о нехватке для строительного комплекса РФ 200 тысяч человек
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Строительному комплексу России в настоящее время не хватает порядка 200 тысяч человек, что слишком много для развития. Такую оценку дефицита рабочей силы в отрасли в интервью ТАСС дал курирующий ее в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин.

Три месяца назад глава Минстроя Ирек Файзуллин объяснил рост нехватки рабочих рук для исполнения строительных контрактов, помимо проблем с завозом трудовой силы из-за рубежа, тем, что 87 процентов малых предприятий не занимаются повышением производительности труда, находящейся на низком уровне.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ведомство не надеться решить проблему за счет привлечения мигрантов, потому что приняты 22 федеральных закона и их надо исполнять.

В нынешнем интервью Хуснуллин подчеркнул, что строительная отрасль России могла бы осваивать по триллиону рублей в год, а если финансирование будет стабильным на пять лет вперед, то и больше.

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