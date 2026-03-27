Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:44, 27 марта 2026Экономика

Ключевой российской отрасли спрогнозировали усиление кадрового голода

Глава Минстроя Файзуллин предупредил о риске увеличения дефицита строителей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В обозримом будущем российская строительная отрасль может столкнуться с серьезной проблемой на фоне увеличения дефицита квалифицированных строителей. Об этом заявил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Его слова приводит РИА Новости.

Еще одной проблемой для отрасли является относительно низкая производительность труда, отметил министр. В настоящее время в строительном секторе свыше 87 процентов малых предприятий не ставят во главу угла повышение эффективности рабочих процессов, посетовал Файзуллин.

Все это в конечном счете может усилить и без того острый кадровый голод, который сохраняется в строительной отрасли последние несколько лет, добавил глава министерства. В результате под угрозой срыва могут оказаться как государственные, так и частные контракты.

Частично ослабить кадровый голод можно было бы за счет активного завоза мигрантов, но и здесь российские власти ужесточили требования. В итоге число приезжих из соседних стран начало сокращаться. Рассчитывать на нормализацию ситуации в стройотрасли с учетом всех вышеуказанных факторов в обозримом будущем не приходится, отмечают эксперты.

Дефицит кадров остается для стройотрасли одной из главных проблем, отмечали ранее аналитики Всероссийского научно-исследовательского института труда. До 2030 года в этот сектор российской экономики необходимо будет привлечь 789 тысяч работников при нынешней численности персонала примерно 6,8 миллиона. Наиболее востребованными категориями останутся квалифицированные рабочие и специалисты высшего уровня квалификации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok