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23:46, 2 июня 2026Спорт

Футболку Пеле продадут на аукционе более чем за шесть миллионов долларов

Футболку Пеле с ЧМ-1958 продадут на аукционе более чем за шесть миллионов долларов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Xavi Torrent / Getty Images for Pele

Футболку Пеле с чемпионата мира 1958 года продадут на аукционе более чем за шесть миллионов долларов. Об этом сообщает The Athletic.

Торги стартуют 29 июня и завершатся 16 июля. Ранее рекордную сумму для экипировки футболиста удалось выручить за игровую майку Диего Марадоны — в 2022 году ее продали за 9,28 миллиона долларов.

Пеле трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах. Также он шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии, по два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Его занесли в Книгу рекордов Гиннесса как автора 1279 голов за карьеру.

В июле 2025 года президент США Дональд Трамп назвал Пеле лучшим футболистом в истории. Он вспомнил, что будучи молодым, видел выступление Пеле в Америке, и стадион был переполненным.

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