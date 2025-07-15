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09:47, 15 июля 2025Спорт

Трамп назвал лучшего футболиста в истории

Президент США Дональд Трамп назвал Пеле лучшим футболистом в истории
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Пеле

Пеле. Фото: Xavi Torrent / Getty Images for Pele

Президент США Дональд Трамп в эфире стримингового сервиса DAZN назвал лучшего футболиста в истории.

Политик заявил, что таким футболистом является бразилец Пеле. Он вспомнил, что будучи молодым, видел выступление Пеле в США, и стадион был переполненным.

Ранее Трамп согласился переименовать футбол в стране. Во время финального матча клубного чемпионата мира журналистка DAZN Эмили Остин предложила лидеру США ввести закон о том, чтобы американцы официально называли «соккер» «футболом». Ему понравилась эта идея.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии.

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