Президент США Дональд Трамп согласился переименовать «соккер» в «футбол»

Президент США Дональд Трамп согласился переименовать футбол в стране. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время финального матча клубного чемпионата мира Журналистка DAZN Эмили Остин предложила лидеру США ввести закон о том, чтобы американцы официально называли «соккер» «футболом». «Думаю, мы могли бы это сделать», — ответил ей Трамп.

13 июля английский «Челси» одержал разгромную победу над французским ПСЖ в финале клубного чемпионата мира. «Лондонцы» выиграли со счетом 3:0.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он прошел в новом формате, в турнире принимали участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составил один миллиард долларов.