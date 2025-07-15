Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Сегодня
18:00 (Мск)
Олимпия Л
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
Завтра
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
17 июля
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
00:10, 15 июля 2025Спорт

Трамп согласился переименовать футбол

Президент США Дональд Трамп согласился переименовать «соккер» в «футбол»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп согласился переименовать футбол в стране. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время финального матча клубного чемпионата мира Журналистка DAZN Эмили Остин предложила лидеру США ввести закон о том, чтобы американцы официально называли «соккер» «футболом». «Думаю, мы могли бы это сделать», — ответил ей Трамп.

13 июля английский «Челси» одержал разгромную победу над французским ПСЖ в финале клубного чемпионата мира. «Лондонцы» выиграли со счетом 3:0.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он прошел в новом формате, в турнире принимали участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составил один миллиард долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

    Мужчина пережил клиническую смерть и рассказал о видениях загробного мира

    «Он оплакивал смерть Гитлера». Великих режиссеров уличили в связях с нацистами. Чем провинились классики мирового кино?

    В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами

    Мерц сообщил о намерении оперативно обсудить детали поставок оружия Украине

    Сроки поставки Украине первой системы Patriot раскрыли

    Украинский депутат объявил голодовку на время визита Келлога

    Движение на части зеленой ветки приостановили в московском метро

    Причину передачи Германией Украине батареи Patriot раскрыли

    Американская рэперша обвинила Макгрегора в домогательствах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости