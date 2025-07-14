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Челси
3:0
Завершен
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Финал
Се Шувэй
1:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Уимблдон — парный разряд (ж)
Янник Синнер
3:1
Завершен
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
00:14, 14 июля 2025Спорт

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира по футболу

«Челси» разгромил ПСЖ и выиграл клубный чемпионат мира по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Английский «Челси» выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче лондонцы оказались сильнее французского ПСЖ. Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу «Челси». Первый мяч на 22-й минуте забил Коул Палмер. На 30-й минуте он сделал дубль. На 43-й минуте отличился нападающий Жоао Педро Жезус.

В полуфинале «Челси» одержал победу над бразильским клубом «Флуминенсе», а ПСЖ разгромил мадридский «Реал».

Клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он прошел в новом формате, в турнире принимали участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составил один миллиард долларов.

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