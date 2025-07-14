«Челси» разгромил ПСЖ и выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Английский «Челси» выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче лондонцы оказались сильнее французского ПСЖ. Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу «Челси». Первый мяч на 22-й минуте забил Коул Палмер. На 30-й минуте он сделал дубль. На 43-й минуте отличился нападающий Жоао Педро Жезус.

В полуфинале «Челси» одержал победу над бразильским клубом «Флуминенсе», а ПСЖ разгромил мадридский «Реал».

Клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он прошел в новом формате, в турнире принимали участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составил один миллиард долларов.