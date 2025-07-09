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Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
00:05, 9 июля 2025Спорт

«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

Челси победил «Флуминенсе» и вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Английский «Челси» одержал победу над бразильским клубом «Флуминенсе» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев. Первый мяч на 18-й минуте забил нападающий Жоао Педро Жезус. На 56-й минуте он сделал дубль.

В другом полуфинале сыграют испанский «Реал Мадрид» и французский ПСЖ.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

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