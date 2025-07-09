«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

Челси победил «Флуминенсе» и вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

Английский «Челси» одержал победу над бразильским клубом «Флуминенсе» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев. Первый мяч на 18-й минуте забил нападающий Жоао Педро Жезус. На 56-й минуте он сделал дубль.

В другом полуфинале сыграют испанский «Реал Мадрид» и французский ПСЖ.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.