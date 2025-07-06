Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Хейли Баптист
Уимблдон (ж)
ЦСКА
4:2
Завершен
ОФК Белград
BetBoom Братский Кубок|2-й тур
ПСЖ
2:0
Завершен
Бавария
Клубный чемпионат мира — 2025|1/4 финала
Реал Мадрид
3:2
Завершен
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|1/4 финала
01:01, 6 июля 2025Спорт

«Реал» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

«Реал» победил «Боруссию» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. На десятой минуте счет открыл нападающий Гонсало Торрес. Через десять минут преимущество команды увеличил Франсиско Гарсия. На второй добавленной ко второму тайму минуте сократил отставание форвард Максимилиан Байер. Через две минуты еще один мяч забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На восьмой добавленной минуте отличился форвард Серу Гирасси.

В другом четвертьфинале французский ПСЖ одолел мюнхенскую «Баварию». Команда выиграла со счетом 2:0.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Шереметьеве застряли тысячи пассажиров, отменено 174 рейса. Что известно на данный момент?

    В Раде рассказали о новом плане США в отношении Украины

    Беженка из ДНР рассказала о спасении от дрона ВСУ

    В Карелии вандал повредил выставку о ветеранах ВОВ

    Несколько дронов ударили по украинскому городу

    Захарова прокомментировала новый раунд переговоров России и США

    «Реал» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

    Раскрыты маршруты ночных атак БПЛА и безэкипажных катеров на Россию

    Украинские безэкипажные катера атаковали российский город

    Пленный из ВСУ назвал русских братьями и призвал украинцев сложить оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости