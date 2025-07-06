«Реал» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

«Реал» победил «Боруссию» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. На десятой минуте счет открыл нападающий Гонсало Торрес. Через десять минут преимущество команды увеличил Франсиско Гарсия. На второй добавленной ко второму тайму минуте сократил отставание форвард Максимилиан Байер. Через две минуты еще один мяч забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На восьмой добавленной минуте отличился форвард Серу Гирасси.

В другом четвертьфинале французский ПСЖ одолел мюнхенскую «Баварию». Команда выиграла со счетом 2:0.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.