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21:06, 5 июля 2025Спорт

ПСЖ вышел в полуфинал клубного чемпионата по футболу

ПСЖ победил «Баварию» и вышел в полуфинал клубного чемпионата по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brett Davis / Imagn Images / Reuters

Французский ПСЖ одержал победу над мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале клубного чемпионата по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в американской Атланте и завершилась со счетом 2:0. На 78-й минуте первый мяч забил нападающий Дезире Дуэ. Со второй добавленной ко второму тайму минуте ПСЖ играл вдевятером. На шестой добавленной минуте окончательный счет установил полузащитник Усман Дембеле. Таким образом, парижане вышли в полуфинал турнира.

В других четвертьфинальных встречах «Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилялем», «Палмейрас» — с «Челси», а мадридский «Реал» — с «Боруссией» из Дортмунда. Они состоятся позднее 5 и 6 июля.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

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