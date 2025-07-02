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07:49, 2 июля 2025Спорт

Стали известны все участники четвертьфинала клубного чемпионата мира

Стали известны все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира по футболу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brett Davis / Imagn Images / Global Look Press

Стали известны все участники четвертьфинала клубного чемпионата мира—2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На этой стадии турнира примут участие восемь клубов: немецкие «Бавария» и «Боруссия», бразильские «Палмейрас» и «Флуминенсе», испанский «Реал», английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен» и саудовский «Аль-Хиляль».

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль», «Палмейрас» — «Челси», «ПСЖ» — «Бавария» и «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Матчи пройдут 4 и 5 июля.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

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