Стали известны все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира по футболу

Стали известны все участники четвертьфинала клубного чемпионата мира—2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На этой стадии турнира примут участие восемь клубов: немецкие «Бавария» и «Боруссия», бразильские «Палмейрас» и «Флуминенсе», испанский «Реал», английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен» и саудовский «Аль-Хиляль».

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль», «Палмейрас» — «Челси», «ПСЖ» — «Бавария» и «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Матчи пройдут 4 и 5 июля.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.