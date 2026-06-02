В российском городе рухнул аттракцион с людьми

В Омске рухнула карусель вместе с людьми

В омском парке аттракционов часть карусели рухнула вместе с людьми. О случившемся сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обрушение произошло во время работы аттракциона «Веселые горки». Никто из посетителей парка не пострадал. Как выяснилось, с последней проверки аттракциона не прошло и года — обследование проводили в сентябре 2025-го. По итогам проверки никаких поломок и износа выявлено не было, заключение о продлении срока службы аттракциона должно было действовать до следующего сентября. По факту происшествия прокуратура инициировала проверку. Специалисты надзорного ведомства установят причины обрушения и оценят, соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации карусели.

Ранее аналогичный инцидент произошел в индийском штате Керала. Во время эксплуатации качели сломались в месте сварных соединений и обрушились. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей возрастом 14 и 16 лет и трое взрослых. Полиция начала расследование.