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03:33, 6 августа 2026Путешествия

Россиянка описала образ соотечественников за границей словами «люди с каменными лицами»

Тревел-блогерша Марина Ершова рассказала об образе соотечественников за границей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Paul Harding 00 / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала образ соотечественников за границей словами «люди с каменными лицами». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Она напомнила, что вместе с молодым человеком уже больше четырех лет находится в кругосветном путешествии. «Стоит человеку узнать, что мы из России, как лицо у него меняется. Иногда в лучшую сторону, иногда в сторону легкого испуга», — отметила она.

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По словам тревел-блогерши, в их последней стране — Белизе — один мужчина, узнав, что они из России, сразу сильно оживился. «Глаза загорелись, руки в стороны, эмоции через край. "О-о-о! Россия! Холодно! Очень холодно! Очень большая страна, очень сильная страна!". И все это он говорил с таким восторгом, будто лично был знаком с половиной Сибири», — вспоминает автор блога.

Она заметила, что почти у каждого иностранца слово «Россия» вызывает какую-либо сильную ассоциацию. «Один вспоминает снег. Второй — бескрайние леса. Третий сразу говорит про силу страны. Четвертый начинает показывать руками, какая она огромная. А некоторые вообще сначала несколько секунд молчат, будто проверяют, правильно ли расслышали», — заключила Ершова.

Ранее тревел-блогерша во время поездки в Германию пообщалась с немкой, которая вышла замуж за россиянина и рассказала о своем опыте. Европейка призналась, что с русским мужчиной она впервые почувствовала себя женщиной.

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