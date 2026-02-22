Немка вышла замуж за россиянина и описала опыт фразой «почувствовала себя женщиной»

Тревел-блогерша Елена во время поездки в Германию пообщалась с немкой, которая вышла замуж за россиянина и рассказала о своем опыте. Ее историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Европейка призналась, что с русским мужчиной она впервые почувствовала себя женщиной. «Рядом с ним не нужно быть сильной, он берет эту роль на себя. Представляешь, он сам меняет масло в машине, моет ее и заправляет. А когда у нас сломалась стиральная машинка, то он купил запчасть и починил ее в тот же день», — такими фразами описала она свой брак, добавив, что теперь у нее получается экономить на услугах специалистов.

Немка также отметила, что с самого начала отношений ее избранник вел себя иначе, чем другие мужчины в Германии, к которым она привыкла. Он не боялся проявлять инициативу: сам звонил, приглашал на свидания и выбирал для них место. Кроме того, иностранку удивило, что ее молодой человек не соглашался делить счет пополам и отказывался брать с нее деньги. «Несколько раз он приходил с цветами, пока я ему сказала, что цветы мне не нужны — это непрактично. Лучше купить что-то в дом», — констатировала собеседница Елены.

По словам немки, на ее родине отношения строятся на равенстве во всем, включая инициативу. И часто она сходит именно от женщины. Цветы в Германии не принято дарить просто так — только по особым праздникам. Вместе с этим исчезает ощущение, что рядом мужчина, на которого можно опереться, посетовала европейка.

«С ним я расслабилась. Он всегда знает, как решить любую проблему. Если что-то ломается — он чинит. Если возникает трудность — он разбирается во всем сам. Я чувствую, что в нем есть мужество, какого не было у других», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блоргерша пообщалась с другой знакомой немкой, которая назвала ей удивившие ее привычки россиянок. В частности, она не поняла, зачем женщины в России готовят «с запасом».

