«На седьмом небе от счастья, что имеет такого жениха». Иностранки в восторге от русских мужчин. Чем они поражают женщин?

Сдержанные, трудолюбивые и заботливые для одних, грубые и холодные — для других. Такие качества, по мнению иностранок, присущи русским мужчинам. В каких странах женщины остаются в восторге от россиян, а где их побаиваются — в материале «Ленты.ру».

Европейки критикуют российских мужчин за отношение к женщинам

Европейки опасаются мужчин из России. К такому выводу пришел тревел-блогер Юрий Малых, который начал встречаться с испанкой Андреа.

Девушка призналась, что один ее знакомый из России бывает до грубости прямолинейным, так что она боялась, что и возлюбленный окажется жестким, черствым и даже жестоким. На деле же Андреа убедилась, что ее спутник злится «скорее весело и совсем не грубо».

«В целом образ русских мужчин в европейском обществе не самый утонченный, если вежливо говорить», — поделилась испанка

На холодность русских мужчин обратила внимание и француженка Габриэль, которая больше года прожила в России и состояла в отношениях с местным жителем. В беседе с автором блога «Лайк Трэвел Путешествия» она назвала россиян сдержанными по сравнению с французами, которые в тяжелые времена позволяют себе даже заплакать.

Однако больше всего Габриэль раскритиковала русских мужчин за отношение к противоположному полу.

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В Азии русских обожают, но за дружелюбием часто скрывается жажда денег

По свидетельствам путешественников, в Азии русский мужчина — лакомый кусочек для женщин. Так, блогер Алексей Кутовой сообщил, что филиппинки сохнут по россиянам и стремятся завести с ними отношения.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Он отметил, что жительниц небогатой страны привлекает любая возможность повысить уровень жизни, в том числе за счет брака с обеспеченными туристами. Впрочем, их интерес относится ко всем мужчинам европейской внешности в целом, добавил автор.

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На аналогичную тенденцию в Таиланде обратила внимание путешественница Марина Ершова. Она какое-то время жила среди тайцев и заметила, что их дружелюбие часто неискренне и объясняется любовью к деньгам.

Блогерша предостерегла российских туристов от отношений с местными девушками, которые пытаются разводить женихов на деньги, а иногда даже угрожают мужчинам, с которыми вступают в отношения.

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Иностранки, полюбившие русских, восхищаются их трудолюбием и заботой

Однако далеко не для всех иностранных женщин важны толстый кошелек и готовность тратить деньги. Тайская девушка, которая вступила в отношения с россиянином, рассказала Ершовой, что ценит его за собранность и прямолинейность.

Блогерша подтвердила, что в Таиланде мужчины «мямли, чуть ленивые и вообще какие-то несерьезные» в отличие от русских. Кроме того, там считается крутым встречаться с иностранцами, в том числе с россиянами.

«Среди ее друзей русский парень — красавец. Белый, высокий, с голубыми глазами. Наша знакомая на седьмом небе от счастья, что имеет такого жениха», — рассказала Ершова

Другая путешественница отметила, что трудолюбие русских мужчин выгодно отличает их, например, от турок. «В России мужчины, чтобы заработать, много работают, не ищут легких путей и денег. Они устраиваются на вторую и третью работу, лишь бы семья ни в чем не нуждалась. Настоящий клад для турецких женщин!» — написала она в своем блоге «Лайк Трэвел Путешествия».

Кроме того, русские мужчины хороши тем, что уделяют больше внимания избранницам, чем себе. По словам автора, турки, напротив, всегда стремятся выглядеть с иголочки и сосредоточены «на собственной персоне».

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Другая знакомая этой блогерши, 35-летняя Эмили из Германии, вышла замуж за русского и восхитилась его положительными качествами. Немке понравилось, что мужчина умеет работать не только головой, но и руками. Например, может починить кран и отремонтировать машину.

Женщина призналась, что ценит мужа за щедрость и заботу: он оплачивает счета, дает ей деньги на продукты и сам ходит за покупками. Наконец, россиянин не обделяет жену вниманием и после свадьбы.