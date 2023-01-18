Россиянка посетила Таиланд и выяснила выгодные отличия русских мужчин от тайцев

Блогерша Марина Ершова: русские мужчины более серьезны, чем тайцы

Российская путешественница и блогерша Марина Ершова, посетившая Таиланд, пообщалась с местной жительницей и выяснила, в чем русские мужчины выгодно отличаются от тайцев. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь туристка узнала, что молодые девушки в Таиланде считают «очень крутым» встречаться с иностранцами, в том числе с россиянами. «Среди ее друзей — русский парень — красавец. Белый, высокий, с голубыми глазами. Как сильно он отличается от всех ее друзей. Человек приехал сюда из другой страны, имея свои религиозные принципы, иную культуру, и все в этом роде. Наша знакомая на седьмом небе от счастья, что имеет такого жениха», — высказалась россиянка.

По словам тайки, самое главное отличие русских парней от местных — серьезность и прямолинейность. «Хоть у меня не было тайца в качестве кавалера, но я же вижу, какие они мямли, чуть ленивые, и вообще, какие-то не серьезные. Все это поддается одному объяснению — в Таиланде жаркий климат, и тайцы научились плавно и лениво плыть по жизни. Наши мужчины более собранные, потому что родились в суровых условиях», — пояснила тревел-блогерша.

При этом местная девушка отметила, что парни из России более «холодны» в отношениях и не любят демонстрировать чувства на людях, а то время как тайцы более игривые и не против «понежничать» в присутствии посторонних. «Почему-то наши ребята не любят "сюси-пуси". Но не путать с нежностью. Русские не любят разговаривать на языке младенца, но это не значит, что они грубые», — заключила россиянка.

Ранее Марина Ершова назвала привычки тайцев, а также особенности страны, которые трудно принять отечественным туристам. В первую очередь блогерша вспомнила про медлительность тайцев — по ее мнению, «беззаботный стиль» жизни жителей королевства неприемлем для россиян.