Побывавшая в Таиланде россиянка назвала неприемлемые для русских привычки тайцев

Блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде и предупредила о медлительности тайцев

Российская путешественница и блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде и назвала привычки тайцев, а также особенности страны, которые трудно принять русским туристам. Своим мнением она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

В первую очередь блогерша вспомнила про медлительность тайцев — по ее мнению, «беззаботный стиль» жизни жителей королевства неприемлем для россиян. Кроме того, в Таиланде принято опаздывать на встречи, не держать слово и никуда не торопиться.

«И главное, не ссорьтесь с тайцами. Тут вообще не принято нарушать тишину и повышать голос. Тайцы хоть и тихие, улыбчивые, медлительные, и этот покой не нужно нарушать — последствия их беспокойства необратимы», — предупредила россиянка.

Кроме того, девушка считает, что жизнь в Таиланде также усложняют визовые вопросы. По ее словам, туристы всегда будут чувствовать нервозность из-за непредсказуемости, так как в очередной раз визу могут не одобрить по непонятным причинам. Еще одним негативным фактором она назвала насекомых в жилище, от которых невозможно избавиться.

«Здесь, в своем доме, вы никогда не будете одиноки: страшные гусеницы, ящерицы, комары.... Как в мультфильме "Моисей", когда насекомые атаковали жилища людей — большие сходства с Таиландом. Я не привыкла к ним и желания мириться не появилось», — призналась блогерша.

Ранее в январе эта же россиянка назвала самые неприятные особенности жизни в Таиланде. По ее мнению, на дорогах «происходит какой-то сумасшедший улей», а приезжим сложно перестроиться на левостороннее движение.