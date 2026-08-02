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22:24, 2 августа 2026 (обновлено: 22:25, 2 августа 2026)Россия

Мощный пожар в подмосковном ресторане попал на видео

Опубликовано видео мощного пожара в подмосковном ресторане
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В селе Ильинское Дмитровского городского округа Подмосковья произошел пожар в ресторане «Ильинские холмы». Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщил один из посетителей, он пришел в заведение около 21:00 и после того, как сделал заказ, заметил дым. Персонал оперативно попросил всех гостей покинуть здание.

По словам очевидца, возгорание началось на кухне. Сотрудники пытались ликвидировать пламя с помощью огнетушителей, однако справиться с огнем не смогли. В результате пожар перекинулся на крышу и декоративную трубу здания. Посетитель предположил, что причиной мог стать мангал, установленный в ресторане. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге двое детей стали жертвами пожара в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе. Кроме детей, в пожаре пострадала женщина. Сейчас она госпитализирована.

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