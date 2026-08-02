Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 2 августа 2026 (обновлено: 11:04, 2 августа 2026)Россия

Дети стали жертвами страшного пожара в российском городе

В Петербурге 2 детей погибли в пожаре в трехкомнатной квартире во Фрунзенском районе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге двое детей стали жертвами пожара в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, кроме детей, в пожаре пострадала женщина. Сейчас она госпитализирована.

Пожар возник в квартире потерпевших. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошел пожар на территории, где находились декорации для киносъемок. Возгорание площадью в тысячи квадратных метров произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число погибших при взрыве бомбы в центре Москвы выросло
    В России нашли связь между одеждой и безопасностью на дорогах
    Названа самая вредная для здоровья туалетная привычка
    Глава МИД ФРГ призвал защитить границы Евросоюза от наплыва мигрантов
    Ресторан извинился за «неуместный» пост после взрыва в Москве
    Единственную АЭС в европейской стране отключили впервые за 44 года
    Дети стали жертвами страшного пожара в российском городе
    В промзоне Уфы начался пожар после атак ВСУ
    Диалог России и Китая вышел на новый уровень
    Отдаленный от Украины на 1500 километров российский регион подвергся массированной атаке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok