Дети стали жертвами страшного пожара в российском городе

В Петербурге 2 детей погибли в пожаре в трехкомнатной квартире во Фрунзенском районе

В Санкт-Петербурге двое детей стали жертвами пожара в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, кроме детей, в пожаре пострадала женщина. Сейчас она госпитализирована.

Пожар возник в квартире потерпевших. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошел пожар на территории, где находились декорации для киносъемок. Возгорание площадью в тысячи квадратных метров произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.