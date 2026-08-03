Названы регионы России с самыми плохими дорогами

РИА: Хуже всего состояние дорог в Архангельской области

Архангельская область возглавила антирейтинг российских регионов с самыми плохими дорогами. Состояние дорожного полотна в России оценило агентство РИА Новости.

По результатам исследования, нормативным требованиям в Архангельской области отвечает только 17,2 процента автодорог общего пользования. Среди магистралей регионального или межмуниципального значения стандартам соответствует 34 процента дорог, а местного значения — только 7 процентов. Вместе с тем аналитики отмечают позитивную динамику в дорожной сфере региона и ежегодный прирост показателей.

В пятерке лидеров антирейтинга также упомянуты Волгоградская и Кировская области, где в хорошем состоянии находится меньше 30 процентов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения.

Абсолютные показатели зафиксированы в Москве, где нормативным требованиям, согласно данным агентства, соответствуют 100 процентов дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения. Также хорошие результаты продемонстрировали Челябинская область, Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ, где доля качественных автомобильных дорог общего пользования варьируется от 81,7 процента до 84,6 процента.

Как показывает статистика состояния дорожной сети, с 2020-го по 2025 год показатели соответствия нормативам в среднем по стране выросли почти на 5 процентов — с 50,4 до 55,2 процента. Однако общероссийского показателя достичь не могут в 43 субъектах страны, а разница в показателях между лидерами и аутсайдерами достигает 2,6 раза.

Ранее эксперт объяснил нежелание «зумеров» приобретать собственную машину. Для молодежи такая дорогостоящая покупка стала нерентабельной из-за широкого распространения такси и сервисов каршеринга. Статусность такой актив также растерял, поскольку для поколения Z о большем престиже свидетельствуют опыт путешествий, наличие образования, интересной работы или занятость в собственном проекте.