Звезда «Иванова детства» предложил отменить возрастные ограничения у некоторых фильмов

Народный артист Николай Бурляев предложил убрать возрастные ограничения у хороших фильмов

Народный артист России Николай Бурляев предложил отменить возрастные ограничения для некоторых фильмов. Его цитирует ТАСС.

Депутат Государственной думы и звезда всенародно любимых фильмов «Иваново детство», «Проверка на дорогах» и других лент высказался о своем отношении к пометке 18+ на ряде советских картин. По его мнению, на «хороших фильмах» не должно быть ограничений.

«"Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Баллада о солдате" Григория Чухрая, картины Юрия Озерова. В них нет пошлости, именно такое кино и нужно делать», — сообщил артист.

Также Бурляев отметил, что Минкульт все равно должен следить за тем, какие проекты выходят в прокат в российских кинотеатрах. «Важно следить за тем, какого качества картины выходят на экран, не допускать появления пошлости, к которой зрителя успели приучить», — добавил он.

Ранее Бурляев назвал экран «духовно-стратегическим оружием», заметив, что раньше в прокат выходили настоящие шедевры, которые трогали зрителей.