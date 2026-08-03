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15:35, 3 августа 2026Забота о себе

Врач оценила вероятность появления смертельно опасного вируса из США в России

Терапевт Чернышова: Вируса Бурбона в России пока нет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Magnific

Врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что обнаруженный в США вирус Бурбон пока не представляет угрозы для россиян. Вероятность появления заболевания в России она оценила в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, вирус Бурбон относится к редким инфекциям, которые распространяются через укусы собачьих клещей. Сейчас против него не существует ни вакцины, ни специального лечения. «Вируса Бурбона у нас в России пока нет, но есть клещевой энцефалит. Основное внимание нужно уделять профилактике», — подчеркнула Чернышова.

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Врач рекомендовала использовать репелленты, носить закрытую одежду и обувь во время прогулок в лесу, а также регулярно осматривать себя и своих спутников. Она отметила, что клещ присасывается не сразу, поэтому его можно вовремя заметить и удалить. Кроме того, эксперт напомнила, что от клещевого энцефалита существует прививка.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что ключевая проблема Бурбона заключается не только в отсутствии вакцины и лечения. Он пояснил, что сложности возникают и с его диагностикой.

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