Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:26, 3 августа 2026Культура

Ломоносова предложили исключить из учебных программ Литвы

Премьер Литвы Синкявичюс призвал исключить из учебных программ страны Михаила Ломоносова
Андрей Шеньшаков

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал исключить из программ учебных заведений страны Михаила Ломоносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию кабинета министров.

Глава правительства предложил обратить внимание на тексты Ломоносова, «славившего имперские войны России».

Также Синкявичюс предложил ввести в школьные программы изучение классика украинской литературы Тараса Шевченко. По словам политика, это необходимо, чтобы «литовская молодежь лучше понимала украинскую идентичность и формировавшие ее произведения».

Ранее литовский рынок назвали незначительным для российских артистов. По мнению продюсера Иосифа Пригожина, современная молодежь там слушает уже другую музыку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Шестеро россиян погибли во время отдыха на пляже под Геленджиком
    Раскрыто грозящее журналисту-иноагенту Баунову уголовное дело
    Врач оценила вероятность появления смертельно опасного вируса из США в России
    Ведущая новостей заснула посреди прямого эфира
    Книгу из камина вернули в библиотеку с опозданием на 150 лет
    Ломоносова предложили исключить из учебных программ Литвы
    Румынcкие военные взорвали русло Дуная
    Рублю спрогнозировали ослабление к доллару
    В одном из регионов неожиданно упали цены на бензин
    Названо способное улучшить отношения России и Германии событие
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok