Ломоносова предложили исключить из учебных программ Литвы

Премьер Литвы Синкявичюс призвал исключить из учебных программ страны Михаила Ломоносова

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал исключить из программ учебных заведений страны Михаила Ломоносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию кабинета министров.

Глава правительства предложил обратить внимание на тексты Ломоносова, «славившего имперские войны России».

Также Синкявичюс предложил ввести в школьные программы изучение классика украинской литературы Тараса Шевченко. По словам политика, это необходимо, чтобы «литовская молодежь лучше понимала украинскую идентичность и формировавшие ее произведения».

Ранее литовский рынок назвали незначительным для российских артистов. По мнению продюсера Иосифа Пригожина, современная молодежь там слушает уже другую музыку.