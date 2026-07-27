Литовский рынок назвали незначительным для российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин: В Литве молодежь перестала слушать российских исполнителей

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о значении литовского рынка для современных российских исполнителей. Его слова передает НСН.

По мнению Пригожина, современная молодежь там слушает уже другую музыку. Комментируя решение литовских властей требовать от въезжающих в страну для публичных выступлений россиян осуждать действия РФ на Украине, Пригожин назвал это репрессиями.

«Литва — небольшой рынок, он никак не влияет. Выступит один артист, два… Молодежь в Литве, Латвии выросла на другой музыке, они уже иначе устроены. В Грузии, Азербайджане молодые люди все меньше говорят по-русски», — заявил он.

Ранее Иосиф Пригожин предсказал снижение интереса к песням, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Медиаменеджер подчеркнул, что нейросети не смогут заменить артистов.