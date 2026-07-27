Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:09, 27 июля 2026Мир

Захарова назвала единственную цель Европы

Захарова: Европа приближается к опаснейшей черте и занята только милитаризацией
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Европа приближается к опаснейшей черте и занята только милитаризацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее», — сказала дипломат.

Она также раскритиковала прощальный визит уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, назвав его ритуалом поклонения «идолам». По ее словам, западные политики, покидая свои посты, предпочитают отчитываться перед киевскими властями вместо собственных народов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    В России появится новая версия кроссовера Tenet 8
    Врач назвала самую большую ложь о здоровье
    ВСУ ударили по Крыму
    Мерц призвал ограничить свободу потенциальных преступников в Германии
    В Госдуме высказались о цели ударов ВСУ по складам Wildberries
    Курс доллара снизился на копейки
    Наркоторговец избежал депортации благодаря ночному недержанию мочи
    Ученый заявила о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат
    МИД заявил о готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok