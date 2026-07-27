Захарова: Европа приближается к опаснейшей черте и занята только милитаризацией

Европа приближается к опаснейшей черте и занята только милитаризацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее», — сказала дипломат.

Она также раскритиковала прощальный визит уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, назвав его ритуалом поклонения «идолам». По ее словам, западные политики, покидая свои посты, предпочитают отчитываться перед киевскими властями вместо собственных народов.