Российский лазер сбил 60 беспилотников

Алиханов: Лазер на одном из объектов в России сбил почти шесть десятков беспилотников

Российские лазеры против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволили сэкономить сотни миллионов рублей на невыстрелах зенитных ракет. Эффективность лазерного оружия против дронов в эфире радио «Комсомольская правда» оценил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом», — сказал министр.

По его словам, «в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того». При этом Алиханов отметил, что зенитные ракеты не теряют свою актуальность, а по сравнению с прошлым годом их выпуск увеличивается в разы.

Ранее ТАСС со ссылкой на официального представителя Научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог» сообщил, что в настоящее время российский лазерный комплекс «Перун» против любых БПЛА проходит испытания.

Тогда же военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru заметил, что комплексу «Перун» для эффективной работы нужна безоблачная погода и полное отсутствие тумана, и тогда он будет эффективен против БПЛА.