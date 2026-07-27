Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:37, 27 июля 2026 (обновлено: 17:49, 27 июля 2026)Наука и техника

Российский лазер сбил 60 беспилотников

Алиханов: Лазер на одном из объектов в России сбил почти шесть десятков беспилотников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Российские лазеры против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволили сэкономить сотни миллионов рублей на невыстрелах зенитных ракет. Эффективность лазерного оружия против дронов в эфире радио «Комсомольская правда» оценил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом», — сказал министр.

По его словам, «в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того». При этом Алиханов отметил, что зенитные ракеты не теряют свою актуальность, а по сравнению с прошлым годом их выпуск увеличивается в разы.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее ТАСС со ссылкой на официального представителя Научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог» сообщил, что в настоящее время российский лазерный комплекс «Перун» против любых БПЛА проходит испытания.

Тогда же военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru заметил, что комплексу «Перун» для эффективной работы нужна безоблачная погода и полное отсутствие тумана, и тогда он будет эффективен против БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    Раскрыты последствия удара дрона по жилому дому в Крыму
    Московских водителей призвали к осторожности
    Оценены шансы Месси стать лучшим бомбардиром MLS
    Песков высказался о контактах России с Telegram
    Лукашенко нашел новый способ заменить белорусов в полях
    МИД России пообещал ответить на новые санкции Евросоюза
    Затолкавших молодую россиянку в машину нашли
    Российский лазер сбил 60 беспилотников
    В МИД отреагировали на японскую ядерную угрозу для России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok