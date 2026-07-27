Иностранец выслушал приговор за ложное сообщение в полицию

В Московской области осудили иностранца за ложное сообщение в полицию

В Московской области осудили иностранца за ложное сообщение в полицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба)») УК РФ.

Как установил суд, уроженец иностранного государства, действуя из хулиганских побуждений, позвонил на номер вызова экстренных служб и умышленно сообщил о намерении взорвать остановочный пункт Томилино Рязанского направления Московской железной дороги.

Своими действиями он вмешался в деятельность правоохранительных органов, отвлек их от обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка. Также сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверять заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва.

Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что российский подросток выслушал приговор за «сваттинг».