Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:28, 27 июля 2026 (обновлено: 18:34, 27 июля 2026)Силовые структуры

Иностранец выслушал приговор за ложное сообщение в полицию

В Московской области осудили иностранца за ложное сообщение в полицию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Московской области осудили иностранца за ложное сообщение в полицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба)») УК РФ.

Как установил суд, уроженец иностранного государства, действуя из хулиганских побуждений, позвонил на номер вызова экстренных служб и умышленно сообщил о намерении взорвать остановочный пункт Томилино Рязанского направления Московской железной дороги.

Своими действиями он вмешался в деятельность правоохранительных органов, отвлек их от обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка. Также сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверять заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва.

Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что российский подросток выслушал приговор за «сваттинг».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Перебрал с дозой на выходных». В России почти неделю обсуждают заявления Зеленского о новой мобилизации. Что отвечают власти
    Алибасов-младший попал под прицел силовиков из-за насилия над десятой женой
    Российский альпинист назвал возможные причины трагедии с иностранцами на Эльбрусе
    Один из крупнейших железнодорожных операторов России стал убыточным
    Зеленский впервые встретился с новым премьером Великобритании
    В Подмосковье сотрудницы банка украли у клиентов десятки миллионов рублей
    Ида Галич рассказала о приеме антидепрессантов
    Россиянкам разрешили закапывать сосиски
    Резкое уменьшение в России числа наркопреступников среди мигрантов объяснили
    Стали известны новые детали о месте исчезновения семьи Усольцевых
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok