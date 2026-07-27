Песков: У Запада осталось очень мало санкций, которые не били бы по их интересам

У западных стран остается все меньше возможностей для введения новых санкций против России, которые не затрагивали бы их собственные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Санкции могут быть весьма-весьма изощренные. Осталось очень мало, наверное, у них санкций, в выборе которых не били бы по их собственным интересам», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель вводом новых санкций против РФ беспросветно зарыл себя в яму.

До этого издание Financial Times отмечало, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России может оказаться последним, поскольку европейское объединение близко к тому, чтобы исчерпать свои возможности для введения новых крупных пакетов ограничений.