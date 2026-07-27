Туристка пропала после посещения пляжа на острове в Карибском море

CBS: Туристка отправилась на пляж в одиночестве и пропала на острове Гренада

Туристка пропала после посещения пляжа на острове Гренада в Карибском море. Об этом сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что 44-летняя американка Элизабет Уодделл из Северной Каролины пропала 22 июля. Полиция острова сообщила, что последний раз женщину видели в день исчезновения на пляже Гранд-Анс. Известно, что она отправилась туда в одиночестве. «Мы обращаемся к рыбакам, владельцам лодок и жителям южного побережья с просьбой сообщать о любых случаях обнаружения или соответствующей информации, которая может помочь в поиске госпожи Уодделл», — говорится в сообщении местной полиции.

Муж женщины в сообщении на своей странице в Facebook также призвал общественность к помощи в поисках. К своему посту он прикрепил фотографию жены.

Ранее 20-летний турист загадочно исчез во время купания на пляже в Австралии. К поискам пропавшего подключили полицейские катера, гидроциклы и авиацию.