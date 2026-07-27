Возлюбленная рэпера Гуфа Разият Салахова снялась в откровенном виде после расставания

Возлюбленная российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова снялась в откровенном виде после расставания. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позировала на размещенном кадре в полный рост, стоя на камне в лесу. Она предстала перед камерой топлес, прикрыв руками обнаженную грудь. Также блогерша продемонстрировала фигуру в коричневом бикини. «Смотри, кого потерял», — указала в подписи автор публикации.

В комментариях одна из пользовательниц поинтересовалась, снова ли Гуф и его избранница расстались. «Сколько можно уже?» — заявила юзерша. «Больше не сойдемся, не переживайте», — ответила Салахова.

В то же время бывшая жена исполнителя Айза-Лилуна Ай (Анохина) заявила, что нервничать девушке к лицу.

Известно, что 22 ноября 2024 года Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, однако свадьба так и не состоялась. В августе 2025 года пара рассталась, но в феврале текущего года влюбленные воссоединились.

Ранее в июле бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном виде пришла на концерт в Париже.