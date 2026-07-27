Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:49, 27 июля 2026 (обновлено: 20:55, 27 июля 2026)Ценности

Возлюбленная Гуфа снялась топлес после расставания

Возлюбленная рэпера Гуфа Разият Салахова снялась в откровенном виде после расставания
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @69kitana

Возлюбленная российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова снялась в откровенном виде после расставания. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позировала на размещенном кадре в полный рост, стоя на камне в лесу. Она предстала перед камерой топлес, прикрыв руками обнаженную грудь. Также блогерша продемонстрировала фигуру в коричневом бикини. «Смотри, кого потерял», — указала в подписи автор публикации.

В комментариях одна из пользовательниц поинтересовалась, снова ли Гуф и его избранница расстались. «Сколько можно уже?» — заявила юзерша. «Больше не сойдемся, не переживайте», — ответила Салахова.

В то же время бывшая жена исполнителя Айза-Лилуна Ай (Анохина) заявила, что нервничать девушке к лицу.

Известно, что 22 ноября 2024 года Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, однако свадьба так и не состоялась. В августе 2025 года пара рассталась, но в феврале текущего года влюбленные воссоединились.

Ранее в июле бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном виде пришла на концерт в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища
    Костер спас жизни пенсионеров-грибников в Приморье
    Тревел-блогер описал село в России фразой «нет ни одного разведенного человека»
    Возлюбленная Гуфа снялась топлес после расставания
    В российском городе столкнулись с зудом и сыпью после наводнения
    Раймонд Паулс отменил концерт в Латвии вскоре после запрета его песен
    Двое школьников отправились к морю и случайно спасли из воды своего же турагента
    В России уничтожили 39 тысяч армянских роз
    Любителей долго сидеть в туалете предупредили о дефекационном обмороке
    Известный российский телеведущий пожаловался на проблемы с женщинами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok