Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:25, 27 июля 2026 (обновлено: 21:33, 27 июля 2026)Экономика

В российском городе побили метеорекорд 74-летней давности

В Екатеринбурге был обновлен температурный рекорд, державшийся с 1952 года
Виктория Клабукова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд. Прежний держался в городе с середины прошлого века, поделился в своем Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.

По данным синоптика, столбики термометров в понедельник, 27 июля, достигли отметки плюс 35 градусов. Таким образом, был побит суточный рекорд 74-летней давности — в 1952 году воздух в Екатеринбурге прогрелся до плюс 34,5 градуса. До такого уровня температура поднялась благодаря антициклону, который в данный момент находится в максимальной стадии развития.

Ранее 40-градусная жара обрушилась на Калмыкию и Башкирию. В Москве тем временем льют дожди и ожидаются грозы. 30-градусная жара, по прогнозам синоптиков, вернется в столицу в первых числах августа. Предстоящие выходные, как уверяют специалисты, будут идеальны в метеорологическом отношении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища
    Симоньян поделилась отрывком из посвященной Кеосаяну книги
    Трамп рассказал о мольбах Ирана не наносить удары
    Песков назвал нынешний кризис в стране идеальным
    Уроженка Белоруссии получит наследство Эпштейна
    Во Франции крупнейший за полвека пожар станет причиной гроз
    Депутаты «Единой России» назвали итоги работы по ключевым направлениям
    Путин запретил иностранцам владеть землей в «Сириусе»
    Пашинян попросил Путина решить проблему
    В российском городе побили метеорекорд 74-летней давности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok