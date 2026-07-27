В российском городе побили метеорекорд 74-летней давности

В Екатеринбурге был обновлен температурный рекорд, державшийся с 1952 года

В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд. Прежний держался в городе с середины прошлого века, поделился в своем Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.

По данным синоптика, столбики термометров в понедельник, 27 июля, достигли отметки плюс 35 градусов. Таким образом, был побит суточный рекорд 74-летней давности — в 1952 году воздух в Екатеринбурге прогрелся до плюс 34,5 градуса. До такого уровня температура поднялась благодаря антициклону, который в данный момент находится в максимальной стадии развития.

Ранее 40-градусная жара обрушилась на Калмыкию и Башкирию. В Москве тем временем льют дожди и ожидаются грозы. 30-градусная жара, по прогнозам синоптиков, вернется в столицу в первых числах августа. Предстоящие выходные, как уверяют специалисты, будут идеальны в метеорологическом отношении.