Названа вероятность перехода Батракова в ПСЖ

Эксперты оценили вероятность перехода Батракова в ПСЖ летом 2026 года

Названа вероятность перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ПСЖ. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты оценили вероятность перехода Батракова в ПСЖ летом 2026 года в десять процентов. Переход может состояться до окончания трансферного окна в России, которое закроется 11 сентября.

21-летний футболист сыграл в стартовом матче своей команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Игра завершилась со счетом 1:1, Батраков результативными действиями не отметился.

Ранее стал известен наиболее вероятный кандидат на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Им является Роберто Манчини, который уже работал с итальянской командой с 2018 по 2023 годы.