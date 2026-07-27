Демидов: ВСУ атаковали одно из предприятий в Белгороде, погиб мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгород. Как сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале, враг вечером 27 июля ударил по одному из предприятий, в результате погиб мирный житель.

«Приношу соболезнования родным и близким погибшего», — написал Демидов.

Кроме того, осколочные ранения получил еще один мужчина. Его госпитализировали.

На территории предприятия повреждены два автомобиля и навесные конструкции.

В течение дня ВСУ также били по коммерческим предприятиям. Пятеро пострадавших были доставлены в больницы.

Также ранения получил боец самообороны, он самостоятельно обратился к медикам, а после продолжил лечиться амбулаторно. Еще одного мужчину с акубаротравмой после осмотра тоже отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее ВСУ ударили по жилому многоэтажному дому в Керчи. В результате атаки украинского беспилотника пострадали десять человек.

