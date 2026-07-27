Участники митингов за возвращение Федорова потребовали отставки Кличко

Участники митингов за возвращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова потребовали отставки мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщило издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Митингующие заявили, что будут протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Одна из участниц акции поддержала отставку главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, а Федорова назвала «эффективным министром», способным проводить положительные реформы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра обороны. Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.