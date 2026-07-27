Пять иностранцев погибли на Эльбрусе. За неделю на счету горы уже семь жертв. Почему альпинисты стали гибнуть там один за другим?

Семь туристов погибли при восхождении на пятитысячник Эльбрус за неделю

Пятитысячник Эльбрус, расположенный на Кавказе, за неделю лишил жизни семь человек, в том числе пять иностранцев. Несмотря на то, что восхождение на самую высокую гору Европы считается не самым сложным, иногда погодные условия и плохая подготовка приводят к трагичным исходам. О том, что известно на данный момент о последних несчастных случаях с альпинистами, — разбиралась «Лента.ру».

Группа альпинистов была непрофессиональной

Последняя трагедия при восхождении путешественников произошла 25 июля. На вершину Эльбруса поднималась группа из семи человек, однако пятеро из них не выжили при спуске. Все они оказались гражданами Боснии и Герцеговины. Как выяснилось позже, иностранцы не были профессионалами, но все равно отправились покорять гору без сопровождения гида.

Туристы подали сигнал бедствия, когда находились на седловине горы на высоте около 5,1 тысячи метров. Позже один из них смог самостоятельно спуститься с горы и передать, что двум людям стало плохо. Второго выжившего обнаружили сотрудники спасательного отряда. Обоих альпинистов — 43-летнего Хариса Адиловича и 38-летнего Кемаля В. — не стали госпитализировать — их травмы оказались незначительными. Изначально сообщалось о двух жертвах, однако в ходе спасательной операции были найдены еще трое альпинистов без признаков жизни. В настоящее время тела приготовили к эвакуации с Эльбруса.

Спуститься туристам помешал сильный ветер

Один из спасенных боснийских альпинистов Харис Адилович рассказал, что трагедия произошла из-за неверного прогноза. По его словам, команда была хорошо подготовлена, но природные условия оказались серьезнее ожидаемых. Как отметили местные гиды, 25 июля в начале дня погода была благоприятной. Позже поднялся сильный ветер — порывы достигли 70 километров в час, что считается сложнейшими условиями.

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Адилович также рассказал, что трудности начались со старта восхождения. Уже тогда один из участников стал сильно замерзать, и часть туристов решила спускаться.

Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 метров мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться Харис Адилович выживший на Эльбрусе боснийский альпинист

Эксперты высказали свои версии о причинах трагедии

Трагедия произошла по двум причинам — из-за отсутствия грамотного планирования и нужной реакции, считает председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко. По его мнению, холод застал врасплох туристов.

Советский и российский альпинист Александр Абрамов также заявил, что скалолазов подвели плохая погода и отсутствие опыта. По его словам, гора выглядит достаточно пологой и легкой для покорения. Но непогода на ней опасна.

Как только портится погода, сразу начинаются огромные неприятности: люди пропадают, проваливаются в трещины или уходят в неизвестном направлении. В такие моменты там сплошная пурга, туман, ничего не видно. Склон белый, ориентиров нет, небо тоже белое. Где горизонт — непонятно Александр Абрамов Советский и российский альпинист

Череда трагедий на Эльбрусе продолжается с начала июля

Только за неделю на склонах пятитысячника погибли уже семь человек, а с начала июля жертв еще больше.

27 июля стало известно о еще двух застрявших на Эльбрусе альпинистах. Одного из них уже обнаружили. Его тело не удалось эвакуировать из-за непогоды. Второго скалолаза спустили, медицинская помощь ему не потребовалась. Известно, что они также застряли на седловине горы. Их национальность не уточняется.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

19 июля спуск с горы погубил 11-летнего мальчика из Донецка. Причиной стал обрыв страховочного троса. Сопровождавший его 40-летний отец выжил, но получил переломы ребер и ног.

11 июля сообщалось, что турист из Малайзии погиб на горе — он также был в составе группы незарегистрированных альпинистов.

7 июля спасатели эвакуировали с Эльбруса тело мужчины из Санкт-Петербурга. Как и в других случаях, его группа не регистрировалась перед восхождением.

Ежегодно Эльбрус пытаются покорить десятки тысяч альпинистов

Советский и российский альпинист Александр Абрамов отметил, что Эльбрус при всей его внешней легкости, на самом деле может быть очень опасен. Ежегодно на него совершают восхождения до 20 тысяч скалолазов, однако туристы часто недооценивают сложность восхождения на гору. Так, в 2023 году россиянин поднялся на Эльбрус в кроссовках и не выжил.

В связи с участившимися несчастными случаями готовится законопроект, который изменит подход к регулированию туристов на вершинах горы, заявили институте развития «Кавказ.РФ».