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14:13, 27 июля 2026 (обновлено: 14:16, 27 июля 2026)Путешествия

На Кавказе высказались о кончине альпинистов на Эльбрусе

На Кавказе заявили о необходимости более жестких мер и регулирования на вершинах Эльбруса
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В институте развития «Кавказ.РФ» высказались о кончине альпинистов на Эльбрусе и сообщили о готовящемся законопроекте, который изменит подход к регулированию туристов. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

В «Кавказ.РФ» отметили, что совместно с МЧС России регулярно проводятся информационные кампании о безопасных восхождениях. «Сегодня мы видим, что информационной кампании недостаточно. Необходимы более жесткие меры и регулирование потока людей на вершины. Такой законопроект сейчас разрабатывается», — говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что все несчастные случаи объединяет недооценка опасности, собственных возможностей, погодных условий и необходимости профессионального сопровождения. Также в институте выразили соболезнования семьям не выживших альпинистов.

25 июля группа из семи туристов застряла на Эльбрусе на высоте около 5,1 тысячи метров. Пять человек не смогли выжить при спуске с вершины.

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