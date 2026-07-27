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15:07, 27 июля 2026 (обновлено: 15:12, 27 июля 2026)Бывший СССР

Эстония заявила об усилении охраны границы Евросоюза

Таро: Эстония направит в Латвию полицию и погранохрану для усиления границы Евросоюза
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marina Lesnitskaya / Shutterstock / Fotodom

Эстония направит в Латвию полицию и погранохрану. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, передает ERR.

Уточняется, что это будет сделано для усиления охраны внешней границы Европейского союза (ЕС).

«Решение принято после того, как за последние дни в Эстонии задержали несколько десятков нелегальных мигрантов», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемой. Сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) в городе Нарва образовывается очередь из желающих въехать в РФ.

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