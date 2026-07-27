Эстония заявила об усилении охраны границы Евросоюза

Таро: Эстония направит в Латвию полицию и погранохрану для усиления границы Евросоюза

Эстония направит в Латвию полицию и погранохрану. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, передает ERR.

Уточняется, что это будет сделано для усиления охраны внешней границы Европейского союза (ЕС).

«Решение принято после того, как за последние дни в Эстонии задержали несколько десятков нелегальных мигрантов», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемой. Сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) в городе Нарва образовывается очередь из желающих въехать в РФ.

