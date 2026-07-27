Стали известны новые подробности наступления армии России под Славянском

ВС России наступают западнее Калеников на славянском направлении в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на славянском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что армия РФ наступает западнее Калеников. Российские военные активно используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

По словам источника канала, ВС РФ также отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на данном участке фронта.

15 июля стало известно, что ВС России ударили по инфраструктуре Славянска. В частности, взрывы прозвучали в районе химического предприятия «Химпром»