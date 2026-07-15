ВС России ударили по инфраструктуре Славянска

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по подконтрольному Киеву Славянску в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«В Славянске была серия мощных прилетов», — говорится в публикации.
Уточняется, что в результате были поражены объекты инфраструктуры. В частности, взрывы прозвучали в районе химического предприятия «Химпром».
Ранее на Украине рассказали о наступлении ВС России на славянском направлении. Сообщалось, что армия РФ продвинулась у населенных пунктов Кривые Луки и Каленики.