Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 15 июля 2026Бывший СССР

ВС России ударили по инфраструктуре Славянска

ВС России нанесли серию ударов по Славянску и поразили инфраструктуру
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по подконтрольному Киеву Славянску в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Славянске была серия мощных прилетов», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате были поражены объекты инфраструктуры. В частности, взрывы прозвучали в районе химического предприятия «Химпром».

Ранее на Украине рассказали о наступлении ВС России на славянском направлении. Сообщалось, что армия РФ продвинулась у населенных пунктов Кривые Луки и Каленики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России отреагировали на визит Вучича в Киев
    Перспективы замещения дальнобойщиков в России оценили
    Губерниев назвал одним словом футболистов сборной Франции
    Появилось фото зацепки в деле о найденном в заброшенном доме россиянине без головы
    Россиянам назвали преимущества и недостатки перевода машин на газ
    Раскрыт тайный груз с армией экзотических скорпионов и жуков из Азии в Россию
    Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах
    Названы города России с самыми подешевевшими квартирами
    В США начали печатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа
    В Китае прокомментировали законопроект Грэма о санкциях против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok