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17:43, 4 августа 2026 (обновлено: 17:52, 4 августа 2026)Культура

Хаски, Saluki и еще 40 артистов выступили на фестивале PLUS+ONE SUMMER

Хаски, Saluki и еще 40 артистов выступили на фестивале PLUS+ONE SUMMER в Суперметалле
Андрей Шеньшаков

Фото: пресс-служба фестиваля PLUS+ONE

Фестиваль PLUS+ONE SUMMER собрал более 40 артистов на нескольких сценах в пространстве «Суперметалл». «Лента.ру» стала информационным спонсором фестиваля.

1 августа в Москве прошел опен-эйр с тремя самостоятельными сценами и четырьмя десятками артистов, среди которых были DJ Hvost, Хаски, Saluki, ЛАУД, Петар Мартич и многие другие.

После успеха февральского фестиваля PLUS+ONE новый ивент состоялся под открытым небом и собрал более 4000 гостей — все билеты вновь были распроданы. На ключевой сцене MAIN выступили артисты, которые формируют современное звучание российской электронной сцены.

Вторая сцена фестиваля ALT расположилась немного глубже, во дворе пространства, и охватила множество жанров: от хип-хопа до экспериментальной электроники и рейва. Одним из ярких моментов программы сцены стало выступление группы ЛАУД, во время которого к артистам присоединился Петар Мартич. Антимейнстрим-музыку можно было послушать на третьей сцене, MINUS, занявшей подземный паркинг «Суперметалла».

Гостей также ждали интерактивы: зона с DJ-пультами, где под руководством преподавателей можно было освоить базовые принципы диджеинга и сделать свое первое сведение. Неподалеку расположилась тату-станция. Для тех, кто хотел немного отдохнуть между танцами, работала зона с ретрокомпьютерами и подборкой классических игр.

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